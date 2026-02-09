En la mira: Pagos digitales y FinTech

Es posible que casi la mitad de las ventas que se hacen en Panamá todavía se hacen en efectivo, aunque existen pagos digitales, QR, apps y plataformas en tiempo real, al rededor del 48% de las transacciones en puntos de venta sigue siendo en efectivo, puede ser por costumbre o por falta de accesibilidad en algunos sectores a sucursales cercanas a los lugares que residen.

Aun tendiendo un 64 % de la población adultos en Panamá con al menos una cuenta de ahorro formal, según datos recientes del Global Findex / Banco Mundial referidos para 2024-2025. Esta falta bancarización electrónica hace perder dinero, tiempo y control a muchos negocios.

Hoy ya tenemos una factura electrónica que ayuda a los comercios a avanzar y a reducir la cantidad del efectivo por seguridad, y abriendo paso a aceptar tarjetas de débito, billeteras digitales y pagos móviles, porque el cliente quiere pagar rápido, fácil y sin mayores problemas.

El reto no es la tecnología, es la educación financiera y el cambio cultural que implica. Quien se adapta, vende más y se ordena mejor. Quien no, se queda atrás y perece. * El autor es asesor en Gestión Empresarial Financiera y Seguros.