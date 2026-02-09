Opinión

En la mira: Pagos digitales y FinTech

Arturo Arango Osorio
09 de febrero de 2026

Es posible que casi la mitad de las ventas que se hacen en Panamá todavía se hacen en efectivo, aunque existen pagos digitales, QR, apps y plataformas en tiempo real, al rededor del 48% de las transacciones en puntos de venta sigue siendo en efectivo, puede ser por costumbre o por falta de accesibilidad en algunos sectores a sucursales cercanas a los lugares que residen.

Aun tendiendo un 64 % de la población adultos en Panamá con al menos una cuenta de ahorro formal, según datos recientes del Global Findex / Banco Mundial referidos para 2024-2025. Esta falta bancarización electrónica hace perder dinero, tiempo y control a muchos negocios.

Hoy ya tenemos una factura electrónica que ayuda a los comercios a avanzar y a reducir la cantidad del efectivo por seguridad, y abriendo paso a aceptar tarjetas de débito, billeteras digitales y pagos móviles, porque el cliente quiere pagar rápido, fácil y sin mayores problemas.

El reto no es la tecnología, es la educación financiera y el cambio cultural que implica. Quien se adapta, vende más y se ordena mejor. Quien no, se queda atrás y perece. * El autor es asesor en Gestión Empresarial Financiera y Seguros.

