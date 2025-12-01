El último centavo rojo

El anuncio de no continuar acuñando monedas de centavos de dólar, por los Estados Unidos, tomó de sorpresa al mundo económico, sobre todo a los países llamados dolarizados, que tendrán que hacer ajustes a los precios de sus productos y servicios, mientras la moneda desaparece del sistema.

La primera vez que se acuño el centavo fue en 1792 y La última moneda acuñada el 12 de noviembre de 2025 en Filadelfia, que puso fin oficialmente a los 232 años de producción del centavo en circulación.

La moneda mantendrá su condición de curso legal. Actualmente circulan alrededor de 300.000 millones de centavos en el país.

Al principio estaban hechos de cobre puro, pero las monedas actuales son más pequeñas y están hechas de zinc recubierto de cobre, llamado centavo rojo por el tono rosado.

En la última década, el costo de fabricar cada moneda aumentó de 1,42 centavos a 3,69 centavos.

Panamá usa el dólar como moneda oficial, pero también acuña sus propias monedas fraccionarias que equivalen al centavo estadounidense. Por ejemplo, el centésimo con el rostro de Urracá sigue en circulación.

El cese de acuñación del centavo no implica su desaparición inmediata: los centavos existentes seguirán circulando por años, lo que da tiempo para adaptarse. Este pequeño disco de cobre no solo fue una herramienta económica, sino también un símbolo cultural y educativo. Su historia refleja la evolución del país.

