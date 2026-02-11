El turismo da buenas señales en 2026

El sector del Casco Antiguo, las esclusas del Canal de Panamá, el museo que custodia la historia de nuestra principal vía interoceánica, el museo religioso, como lugares atractivos de playas y otros; forman parte que brinda el país al turismo internacional.

La actividad turística da signos de una mejoría. La ocupación hotelera a finales del 2025, así lo muestra con cifras positivas. Para ese año se reporta un 56% de ocupación en la actividad, lo cual indica una recuperación, y es evidente el solo observar la cantidad de turistas que visitan el Casco Antiguo, uno de los sitios más concurridos, que desean conocer los turistas.

Un punto importante alentador para el turismo fue el recién Foro Económico Internacional de la CAF, en que Panamá estuvo en la vitrina del mundo con la asistencia de 7 mandatarios de Suramérica y Centroamérica. El evento produjo una inyección económica al país con un aproximado de 5 mil visitantes, según las autoridades.

El movimiento a la economía fue que esta cifra de visitantes dejó dividendos al transporte, restaurantes, hoteles y en los sitios de atracción turística, que según se reportaron unos 8 millones de dólares a la economía de Panamá. Podemos destacar que el 2026 inicia con un buen pie y brinda señales positivas para la economía del país. Panamá se ha caracterizado como un país de servicio, y dueño de una hospitalidad en la atención hacia el visitante. * Periodista.