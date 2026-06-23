El “Tigre” Abelardo de la Espriella gana en Colombia

Abelardo de la Espriella apodado el “tigre”, se impuso en la segunda vuelta presidencial de Colombia con una ventaja mínima de apenas 0,96 puntos sobre Iván Cepeda, convirtiéndose en presidente electo para el periodo 2026-2030 según el preconteo oficial. Su triunfo refleja una de las elecciones más polarizadas y reñidas de la historia reciente del país, con más de 26 millones de votantes participando. Los resultados aún deben ser certificados oficialmente por la Registraduría Nacional.

En su primer discurso De la Espriella celebró en Barranquilla proclamando: “Ha triunfado la dignidad nacional, ha triunfado la esperanza”. Prometió un gobierno centrado en unidad nacional, seguridad, inversión privada y defensa de las instituciones. Llamó a cerrar la etapa de confrontación electoral y enfocarse en “reconstruir la patria desde sus cimientos”.

Su ideología es de extrema derecha y tiene como propuestas claves: Legalización del porte de armas. La construcción de mega cárceles. Mano dura contra el crimen. Reducción del Estado y fortalecimiento de alianzas militares con EE. UU.

Tras el gobierno de Gustavo Petro, el triunfo de De la Espriella marca un giro hacia políticas conservadoras y de seguridad. Su discurso radical contra la izquierda y propuestas de “mano dura” podrían profundizar tensiones sociales y políticas.

El triunfo de Abelardo de la Espriella en Colombia abre la puerta a un alineamiento más estrecho con gobiernos de derecha en la región, lo que podría impactar directamente las relaciones con Panamá en temas de seguridad fronteriza, comercio y cooperación regional.