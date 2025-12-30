El “showman” de América deja un legado

Sócrates Lasso fue un icono del bolero. Su partida del mundo terrenal el pasado 12 de diciembre de 2025 ha consternado al mundo de la farándula musical panameña Fue un cantautor, humorista con un talento enorme, que lo hizo brillar en los escenarios desde 1968, que inició su carrera. Incursionó con éxito también en el ambiente de la música a de salsa. La canción más escuchada en las emisoras fue el bolero con su éxito “De que vale el cariño” un clásico de la época de 1970. Otras canciones favoritas del público: Nostalgia, Soledad y Quiero estar contigo. Se convirtió en el bolerista del momento. Aquella época era el tiempo de los llamados “traganíquel” famosos. Era un equipo electrónico, en el cual estaban colocados ordenadamente disco de 45 revoluciones (acetato) con los éxitos del monumento. Para escuchar la canción de preferencia había que depositar 25 centésimos. La melodía “De que vale tu cariño” era la favorita de la juventud de los 1970. La muchachada del Parque Herrera, de San Felipe, la escuchábamos por la noche, en el “traganíquel” del Café Herrera. Nos sentábamos en una de las bancas ubicada frente al establecimiento. En sus presentaciones innovó el humor entre sus canciones, contando chistes durante sus presentaciones en la cual le permitía interactuar con su público. Implantó un estilo propio con su voz. Siempre elegante a vestir para las presentaciones artísticas. Era talentoso al imitar a otros artistas internacionales lo que le hizo ganarse la admiración del público. *Periodista.