El señor Roberto, un icono en la atención

¿Quién no conoce a Roberto? Es el emblemático personaje de un famoso restaurante de la gastronomía italiana El Napoli del sector de Obarrio. Su distintivo un sombrero de ala ancha color negro, posee un don y talento, para registrar en su mente como si su cerebro fuera una computadora, los platillos que solicitan los clientes. En ocasiones el pedido es para una numerosa familia y lo realiza sin equivocarse. A sus 70 años sigue con esa vitalidad y dinamismo. Hemos visto que los clientes solicitan que sea él quien le brinde el servicio. En días atrás surgió un debate en los medios y redes sociales, referente a la atención y cordialidad que debe existir específicamente en los restaurantes y locales comerciales en cuanto a la atención. En algunos casos la atención es pésima y refleja la falta de capacitación del personal. Como dice un dicho muy usado el cliente siempre tiene la razón y se le debe ofrecer una atención de primera. Lo jocoso y el estilo que posee Roberto para atender al público es su carta de presentación y la clientela lo prefiere. No importa de cual clase social sea el cliente, Roberto le brinda la misma atención y esto le ha hecho ganar el aprecio y cariño de los comensales.