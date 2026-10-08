El redondeo del centavo no genera grandes fortunas ni pérdidas catastróficas para nadie en el día a día, pero sí redistribuye la eficiencia del sistema económico: gana la operatividad financiera y comercial, mientras que el riesgo de pérdida cae sobre el consumidor de bajos recursos que depende exclusivamente del efectivo.

Estados Unidos dejó de fabricar la moneda de 1 centavo (el famoso penny) el 12 de noviembre de 2025, fecha en la que se acuñó la última de estas piezas para circulación regular en la Casa de la Moneda de Filadelfia.

El decreto que retira el centavo en Panamá ya está listo, según el Banco Nacional, pero el MEF no tiene fecha para presentarlo. La regla lleva cada cuenta a la moneda de 5 o 10 centavos más cercana.

Redondeo de: $1.03 se pagaría $1.05. Los montos que terminan en 1 o 2 bajan a 0 y los que terminan entre 3 y 7 quedan en 5. Por esa misma lógica, los que terminan en 8 o 9 subirían a la decena siguiente. No aclara si el redondeo aplica al efectivo y si se hace sobre el total o sobre cada producto.

Canadá usa la misma regla desde 2013, cuando dejó de distribuir su centavo, y la aplica solo al total de los pagos en efectivo. La tarjeta y los pagos electrónicos cobran el monto exacto.

Si el decreto panameño copia el modelo canadiense —aplicando el redondeo únicamente al total a pagar en efectivo y manteniendo el cobro exacto en digital— la medida será un avance lógico de eficiencia sin perjudicar de fondo al ciudadano promedio.