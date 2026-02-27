El periodismo tradicional sigue más firme que nunca

El aniversario número 14 de Metro Libre no es solo una fecha simbólica; es la confirmación de que el periodismo escrito sigue más vivo que nunca. Durante años hemos escuchado que el papel desaparecerá, que lo digital lo sustituirá por completo y que los periódicos impresos son cosa del pasado. Sin embargo, la realidad demuestra lo contrario.En estos meses trabajando como periodista en este grupo editorial, he comprobado que la fortaleza de un medio no depende únicamente del formato, sino de su compromiso con la verdad. Metro Libre ha mantenido una línea informativa clara, responsable y cercana a la gente, apostando por la veracidad en cada noticia publicada. Esa credibilidad, construida a lo largo de 14 años, es la que sostiene su vigencia.Más que tinta sobre papel, este medio representa constancia, ética y servicio público. Cada edición diaria es el resultado de un equipo que cree en el poder de informar con equilibrio y transparencia. En tiempos de inmediatez y desinformación, el periodismo serio sigue siendo indispensable. Y este medio es prueba de que el periodismo escrito no solo resiste, sino que evoluciona y se fortalece.Este aniversario también es una oportunidad para agradecer a todos los lectores que cada día confían en nosotros. Su apoyo constante nos impulsa a seguir trabajando con responsabilidad y compromiso.