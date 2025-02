El éxito en el fútbol base formativo

Existe una muy buena frase en el fútbol formativo que dice que el aprendizaje ya empieza antes de que comience el juego propiamente dicho (Cruyff, 2012), lo cual muestra que constantemente el niño aprende de manera continua y que el fútbol es un instrumento para formarse y comprender el juego, pero también para aprender las claves de la vida.

Lo más importante de la vida, va más allá de una victoria en un partido, o de ganarse un campeonato infantil a nivel distritorial y/o a nivel nacional.

No es que no sea relevante, pero la gran victoria en el futbol en los primeros años es la formación y preparación física, mejoramiento de la técnica como el control y la conducción, así como la educación deportiva, orientada no solo a la cancha, sino también para la vida en sociedad.

La capacidad de esfuerzo, resiliencia y constancia, son variables de éxito, y que los ayudarán más adelante. El éxito se mide por esa pasión que podemos lograr en este deporte, que tengan ese respeto y aprecio por la escuela, club o academia, a la que asisten. Que logren el hábito de asistir a los entrenamientos.

Si un niño permanece en su academia, y crece como jugador en las diversas categorías, es un gran resultado dentro de este proceso de formación. Mucho mejor, si lo hace en el marco de respeto y responsabilidad.

No sólo es asistir a los juegos los domingos. Los espacios o plataformas de formación en los primeros años en el fútbol base, deben estar orientados a desarrollar personas de manera integral para la vida en sociedad, por lo que hacer amigos y trabajar en grupo, es otro factor que no podemos dejar pasar por alto en los más pequeños.

* Entrenador y economista.