El epicentro de religiosidad en Semana Santa

Nuevamente el Casco Antiguo, en el corregimiento de San Felipe, distrito de Panamá, es el epicentro para congregar a miles y miles de feligreses creyentes de la religión católica apostólica, para revivir la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo.

Esta zona que guarda esa historia colonial, con templos y sitios de la primera ciudad, ahora con los actos y las procesiones en medio de la devoción, inciensos y cirios es una inyección económica al turismo y la economía.

Toda esta celebración y organización es impulsada por el Comité de Amigos de las Iglesias del Casco Antiguo, que preside el empresario Ricardo Gago Salinero, donde se recrea esta actividad con un toque internacional europeo que atrae al turista.

Esto, por años, ha permitido resaltar y recuperar ese fervor cristiano. Cuando en el año 2025 concurrieron aproximadamente 300 mil visitantes a esta celebración, promoviendo el turismo nacional e internacional. Una de las tradiciones es el recorrido de las siete (7) iglesias, que contempla ese atractivo museo religioso que contiene el Casco Antiguo.

Según la historia, las procesiones y representaciones de la pasión de Jesucristo, se originan en la edad media. Esta celebración se realiza con el propósito de educar a la población sobre los relatos bíblicos. En el interior del país también se organizan estas representaciones bíblicas con actores en vivo. * Periodista.