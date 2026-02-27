El diario Metro Libre y la Universidad de Panamá

Más del 90% de los periodistas contratados en el periódico Metro Libre fueron formados en la primera casa de estudios, la Universidad de Panamá (UP). En el marco del aniversario número 14 de este periódico esta cifra merece más que una mención, exige una reflexión sobre el rol de la educación pública en el periodismo nacional.

Que una redacción competitiva esté conformada mayoritariamente por egresados de la Universidad de Panamá no es casualidad ni una nimiedad. Es el resultado de una institución que pese a limitaciones presupuestarias y desafíos estructurales, continúa formando profesionales capaces de sostener rutinas informativas exigentes, adaptarse a los cambios y responder a la presión de la inmediatez que demanda el trabajo periodístico.

La universidad pública demuestra que sigue siendo un motor real de movilidad social, aunque diariamente se enfrenta al monstruo de los oficios empíricos en redes y al creciente rechazo del conocimiento proveniente de la academia.

También revela que los medios que apuestan por talento local formado en aulas públicas se benefician de una mirada más conectada con el ciudadano, con los pies sobre la tierra y menos influenciada por el privilegio.

Celebrar los 14 años de Metro Libre es también celebrar la vigencia y relevancia de la Universidad de Panamá, que lleva 91 años formando profesionales competentes.