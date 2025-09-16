El delicioso enyucado, una rica tradición

En nuestro país, este producto que proviene de la región del mar caribe se vende en las calles, es un postre delicioso, y se mantiene como una tradición.

El enyucado es un postre hecho en forma de una torta a base de yuca, coco, harina azúcar, anís, mantequilla, y un toque de sal. Se ha comercializado por años, sin perder su sabor tradicional.

En los barrios populares (en especial, los de ciudad de Panamá) como Río Abajo, Parque Lefevre, Juan Díaz y Calidonia se puede adquirir fácilmente.

En horas de la tarde, recién hecho, calientito, usted observa a los vendedores ambulantes cargando en sus hombros un recipiente de aluminio ofreciendo el producto. El envase es tapado para mantener su aroma y sabor. Los vendedores promueven el enyucado con un pregón original. En Panamá, los afroantillanos han logrado que esta tradición no se pierda.

En países como Colombia y Costa Rica, tienen sus propias formas de preparación distinta a la de Panamá, pero con ese sabor del Caribe.

* El autor es periodista.