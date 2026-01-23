El carnaval es la pachanga más esperada

El panameño pronto se enfocará en los 4 días de Carnaval 2026, para gozar. Comienzan los preparativos y el alquiler de casas para el “parking” en el interior del país. Sitios como Las Tablas, en Los Santos, y Chiriquí son muy frecuentados.

Esas viviendas tienen que estar ubicadas cerca a la rumba. Azuero sigue siendo la preferida por los carnavalearos. Las Tunas de Calle Arriba y Calle Abajo, con sus respectivas reinas y el esplendor de sus carrozas, es la tradición.

Tan pronto en el calendario se fija en el mes de febrero, que inicia la fiesta del Dios Momo, el panameño arranca hacer su presupuesto, comienza a ahorrar o vender cualquier objeto, a empeñar las prendas, pero menos perderse esta fiesta. Por varias décadas, en medio de serpentina y confites, al ritmo de las murgas y comparsas de los barrios populares, el carnaval se desarrolló por la Avenida Central, luego se trasladó a la Vía España. Con orquestas internacionales y los toldos.

La recordada Casa Miller, y La Plaza 5 de Mayo, se convirtieron en el punto de encuentro para ver el desfile de los 4 días por la Avenida Central. El desfile de Carnaval era encabezado por dos muñecos enormes: Domitila y Tiburcio, símbolos de esta fiesta, simulaban a campesinos.

Todo organizado por una Junta de Carnaval permanente. El carnaval se oficializa en 1910, mediante un decreto por el alcalde José Agustín Arango, y la primera reina elegida fue Manuelita Vallarino, y cada año como tradición se elegía una reina. * Periodista.