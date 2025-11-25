EDITORIAL : Renovación en los partidos

Renovadas las dirigencias de los partidos Revolucionario Democrático (PRD) y Panameñista (PAPA) concluirán este año con las elecciones convocadas por el Partido Popular (PP-ex democracia cristiana).

El gran desafío de las organizaciones políticas es reencontrarse con sus propósitos originales, conectar con los ciudadanos y reconocer los errores que han cometido en el ejercicio político y del poder.

Tras la recuperación de la democracia formal en 1990, el país se decidió a reconstruir la nación, pero hay pendientes que ya no se pueden evadir.

La modernización de la justicia y su despolitización, una educación pública moderna y de calidad y una salud de primer mundo se suman a exigencias ciudadanas de avanzar con una economía que sea fuerte, creación de nuevos empleos y prosperidad sostenida.