EDITORIAL : Reciclaje y recolección de la basura

Cambiar las empresas que recogen la basura, en los distritos donde se privatizó el servicio, no provocará cambios dramáticos. San Miguelito se prepara para licitar ese proceso, ahora por 20 años y no por 15 años. Sin embargo, hay que advertir que mientras no existan planes de educación desde la infancia, cambios de conductas, empresas de reciclaje, un sistema de disposición de los derechos de acuerdo con el tipo de basura y una ley que establezca las reglas, competencias e inclusive sanciones, los esfuerzos anunciados, por más esperanzadores que se presenten, serán limitados. En los países donde se logró tener ciudades con cero basura, la gente fue fundamental para ello. Si los tomadores de decisiones no entienden que no se trata de “quítate tú para ponerme yo”, sino de un sistema, que incluye el pago y cobro eficiente del servicio, se estará fallando otra vez.