EDITORIAL : ¿Por qué la democracia?

Venezuela está en el ojo del mundo. La mayoría de las naciones están reclamándole a la dictadura que entienda los tiempos que vivimos y programe una entrega pacífica del poder a los legítimos ganadores de las elecciones presidenciales.

El régimen de Nicolás Maduro no tiene salidas, la democracia es el reclamo de los venezolanos dentro y fuera del país suramericano. No se trata de un capricho o una imposición. Es un hecho real que volver a la civilidad y al respeto de la voluntad popular en Venezuela no tiene vuelta de hoja.

Tanto el presidente electo, Edmundo González y el liderazgo opositor que tiene en María Corina Machado a su figura más importante han pedido al mundo que, ahora más que nunca, respalden la exigencia legítima del pueblo venezolano. Retornar a la democracia es la única salida.