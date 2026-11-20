La firma de un convenio de cooperación militar y de seguridad entre Venezuela y Estados Unidos con motivo de la visita del secretario de Guerra, Pete Hegseth, confirma que en ese país sudamericano los cambios marchan aceleradamente.

Es consecuencia del arresto del dictador Nicolás Maduro. Poco a poco se ha ido desmantelando la dictadura y la nación de Simón Bolívar avanza hacia lo que será la convocatoria de elecciones libres y democráticas.

Estados Unidos tiene el firme propósito de trabajar con las autoridades venezolanas ahora y en el futuro para combatir el crimen transnacional, el narcotráfico y el terrorismo. Son tiempos de cambios positivos para Venezuela y también en la región.

El pronto retorno a la democracia, al pleno respeto de la libertad de prensa y expresión, así como de los derechos humanos son aspiraciones legítimas de todos los venezolanos.