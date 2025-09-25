EDITORIAL : Los Premios Juventud

El país se viste de gala. Hoy se realizará la gala de los Premios Juventud, con la producción de la cadena de televisión Univisión, el apoyo del gobierno nacional, la Autoridad de Turismo (ATP) y el Municipio de Panamá.

El Centro de Convenciones Figali, donde ya se realizó un concurso Miss Universo, ha sido remozado para recibir a los mejores artistas de la música y el arte del habla hispana.

Se trata también de una vitrina espectacular para mostrar al país con sus virtudes y bondades, tras varios años de incertidumbre por protestas sociales o políticas.

Es también una oportunidad sinigual que no se presenta todos los días y que otros países de la región habrían querido. Panamá es un país de gente buena, trabajadora, que no se rinde.

Somos el país de las mariposas, la abundancia de peces, la sonrisa permanente y el optimismo.