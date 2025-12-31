EDITORIAL : Los mejores deseos

Termina el año 2025. A partir de mañana el país comienza a construir otra historia relacionada con su futuro. Los desafíos son económicos, políticos y sociales.

Siempre, los buenos deseos abundan y las intenciones de avanzar también. El escenario nacional demandará acuerdos en función del futuro de Panamá, dejando a un lado las agendas políticas o los intentos de asaltos ideológicos.

La atracción de la inversión extranjera, el desarrollo de las obras públicas programadas y la creación de oportunidades de empleo se suman al proyecto de reapertura de la mina de cobre.

Nos encontramos en el momento ideal para salir del letargo y poner al país en la senda del progreso y el crecimiento sostenido. Eso será posible con los sectores productores, junto al gobierno nacional, de lograr acuerdos sólidos y duraderos.