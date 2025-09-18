EDITORIAL : La transformación de la Lotería

Hace 111 años comenzó a operar la Lotería Nacional de Beneficencia (LNB). La entidad se enfrenta hoy a una necesidad urgente: acabar con la corrupción, las casas grandes, el acaparamiento de las libretas, la reventa con sobreprecios y el castigo a los consumidores con toda clase de rifas y castigos que elevan el costo del chance y el billete, por encima del valor oficial.

La sociedad exige cambios radicales para que la LBN se inserte en el mundo digital, se facilite el acceso a los juegos, se elimine las distorsiones que crean los intermediarios, aumenten los aportes al Estado, mejores premios, así como otras variedades de juego. La manipulación de las libretas pasa por un proceso similar al de los certificados de operación o cupos del transporte público. Las transformaciones no pueden esperar. Ya estamos tarde.