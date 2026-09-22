EDITORIAL : La reforma educativa

Está pendiente de llegar a la Asamblea Nacional la discusión de una reforma educativa ampliamente anunciada y de la cual hay varias propuestas.

El nuevo ministro de Educación, Ventura Vega ha informado que está dentro de sus planes, pero sin que se conozcan detalles o fechas. Igualmente, los diputados tienen varias propuestas en la mesa, incluyendo a la de los gremios magisteriales.

Una ley de educación debe poner los estudios en el siglo que vivimos, incorporar la tecnología, despolitizar el sistema y permitir que los educadores se certifiquen tal como ocurre en otras naciones.

Será una ley exitosa si incluye toda la cadena de conocimientos, incluyendo a las universidades públicas, algunas de las cuales están graduando a estudiantes en profesiones saturadas o que el mercado no paga de acuerdo a los títulos.