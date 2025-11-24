EDITORIAL : La prioridad uno: el empleo

La creación de empleos es, sin lugar a dudas, el reto más importante que tiene el país. Los economistas cifran entre 40,000 a 50,000 la cantidad de puestos de trabajos nuevos que se deben crear al año para satisfacer la demanda laboral. Ese propósito se alcanza con estabilidad política, social y económica y con políticas públicas y privadas que permitan atraer a los inversores a poner su dinero en empresas y proyectos de importancia. Es ahí donde cobra importancia la reapertura de la mina de cobre en Donoso, Colón o la construcción de nuevos puertos, porque se manda un mensaje claro de que quien invierte en Panamá tiene segura su apuesta. Paralelo a ello, se necesita continuar con la construcción de obras de infraestructura que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos, a nivel nacional.