EDITORIAL : La Ciudad de la Salud

La Ciudad de la Salud es, según los usuarios de las instalaciones, un hospital de primer nivel. Si se replica a nivel nacional, se estarán dando pasos importantes para darle a los médicos, enfermeras, administrativos y pacientes, instalaciones de una alta calidad.

Las dificultades son las heredades: faltan especialistas para atender enfermedades crónicas o aquellas que por su complejidad demandan atención más dedicada.

La Caja del Seguro Social (CSS) está trabajando en su transformación, intentando destrabar la burocracia heredada y simplificando procesos de atención que permitan tener resueltos los problemas que por décadas se han postergado.

Lo que sí es cierto y no se puede negar, es que el personal de los hospitales públicos es uno de los mejores de la región y en el caso de la Ciudad del a Salud se nota cómo, con mejores instalaciones, los pacientes se benefician.