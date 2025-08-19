EDITORIAL : Ha sido para mejor

Editorial

Se hizo una alharaca por la firma de varios convenios de cooperación y seguridad con Estados Unidos y se llegó a afirmar que la soberanía nacional estaba en juego y de que se iban a instalar bases militares y nos íbamos a tropezar con soldados norteamericanos en todos los parques y esquinas.

Las mentiras tienen patas cortas y los cuentos de camino son como las bombas de humo. Lo cierto es que las relaciones con Estados Unidos siguen siendo importantes, estratégicas y sólidas.

Lo más importante y destacable es que cada vez que se va a realizar un entrenamiento conjunto o programa de cooperación para mejorar las capacidad y fortalezas de Panamá para defender la seguridad del tráfico por el Canal, enfrentar el terrorismo o el narcotráfico son anunciados ampliamente de manera inmediata y transparente como debe ser.

