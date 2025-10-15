EDITORIAL : Exceso de velocidad

Los más recientes accidentes de tránsito, con un gran número de atropellos, heridos y fallecidos, están relacionados con la falta de pericia de los conductores, las distracciones con el celular, desatender las señales y el exceso de velocidad.

Involucra al transporte público, los camiones de carga y conductores particulares. Para reducir el número de accidentes es necesario un compromiso nacional que incluya un plan de educación en las escuelas, centros de trabajo e inclusive universidades.

Igualmente, se deben retomar las campañas de educación que caracterizaron el mensaje de “más vale perder un minuto en la vida, que la vida en un minuto” o el consejo del “manejo preventivo”.

No es solamente una responsabilidad de la ATTT o la DO de la Policía. involucra a los ciudadanos. En particular a los conductores.