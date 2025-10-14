Editorial

EDITORIAL : ¿Es posible la mano dura?

Redacción
14 de octubre de 2025

La actividad de las pandillas, vinculadas al tráfico de drogas, es parte de un círculo vicioso que el país no ha podido reducir o erradicar.

Tener costas en ambos lados es una bendición, pero las organizaciones criminales aprovechan que el país es un paso obligado para mover drogas que vienen de Suramérica y van hacia Centroamérica, México, Estados Unidos y Europa.

Desde hace más de tres décadas el país se debate entre diagnósticos, planes de resocialización y la exigencia de los ciudadanos de aplicar mano dura contra las pandillas, sus líderes y el sistema que utilizan para blanquear el dinero de las operaciones ilícitas.

Los más recientes crímenes se relacionan, sin lugar a duda, a disputas entre las organizaciones del crimen organizado que se chocan por liderazgos y territorios para su actividad criminal.

