EDITORIAL : El mensaje del Contralor

El Contralor General, Anel Bolo Flores, ha delineado las políticas públicas de la entidad que dirige, empeñado en terminar cientos de auditorías, entregar a la justicia los hallazgos que encuentre, supervisar el buen uso del gasto público y aplicar una contención del gasto cuando así se requiera.

En el ejercicio constitucional, la Contraloría es, para la democracia y el Estado, una institución vital para que los dineros sean destinados a las obras y proyectos que el gobierno diseña e incluye en el presupuesto nacional.

En el caso de las auditorías, hay sendas investigaciones en curso en ministerios, entidades descentralizadas e, inclusive, en las concesiones dadas por el Estado en los últimos treinta años.

Todo el que maneje dineros públicos debe saber cuáles son sus responsabilidades en el buen uso de los fondos y proyectos.