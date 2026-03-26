EDITORIAL : Decisiones correctas

El ministerio de Economía y Finanzas (MEF) adelantó un plan aprobado por el gobierno nacional para reducir el impacto, en la economía, por el alza de la gasolina y el diésel.

El teletrabajo, la educación virtual, la reducción en el uso de autos del sector público, y vacaciones a funcionarios son parte de un paquete más amplio que busca aliviar la carga. Con el sector productivo y el transporte se afina el lápiz con el propósito de examinar todas las opciones posibles.

El propio ministro de Economía, Felipe Chapman, confirmó que no habrá alzas en el Metro, MiBus, el tanque de gas de 25 libras y la electricidad para los sectores con menor consumo. Es un escenario que amerita la participación de todos los sectores productivos, gremiales y sociales organizados, porque se trata de un asunto de interés nacional.