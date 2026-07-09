EDITORIAL : Cultura ciudadana

En la mayoría de los distritos del país, los municipios enfrentan serios problemas con la recaudación porque un gran número de contribuyentes no está pagando sus obligaciones por la recolección y disposición de la basura.

Lo mismo ocurre con el suministro de agua potable o por el uso de los corredores norte y sur, administrados por la Empresa Nacional de Autopista.

Los municipios también enfrentan la falta de responsabilidad de los propietarios de vehículos que circulan sin la placa del año correspondiente y evaden cancelar el impuesto de circulación vehicular.

Es un círculo vicioso negativo afecta a las empresas responsables de prestar servicios públicos eficientes. A esa actitud irresponsable es diametralmente opuesto al ejercicio correcto de una ciudadanía de acuerdo con los mínimos estándares.