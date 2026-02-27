EDITORIAL : Catorce años

Metro Libre cumple catorce años. Comenzó con un diario tabloide de distribución gratuita y amplia presencia en las principales comunidades del país. Nació para decir con pocas palabras lo que antes se contaba con muchas.

Las expectativas del resto era que el proyecto Metro Libre tendría una vida corta. Evolucionamos, superamos innumerables crisis y desafíos e inclusive el más difícil de todos, el Covid-19. Decir lo que pasa en el país y en el mundo, con precisión y sin pasiones ajenas al periodismo exige dedicación y mucha responsabilidad.

Como dice el refrán popular: “son catorce años que no se fuman en pipa”. Estamos al servicio de la comunidad y apostamos por decir las cosas buenas que ocurren en Panamá y en las provincias. Eso nos llena de orgullo y nos obliga a mantener ese legado.