EDITORIAL : Ante las alzas, ahorro

La guerra en Medio Oriente y las consecuencias que tiene el conflicto en los combustibles se sienten con mucho impacto en el país. Las medidas adoptadas cuando comenzaron a elevarse los precios tendrán que ser revisadas para adecuarlas al actual momento.

Eso permitirá que todos los sectores de la vida pública y privada puedan resistir los embates de estas alzas determinadas por la guerra.

Igualmente, urge un estricto plan de ahorro en el consumo de electricidad y combustible en las escuelas, universidades, empresas, transporte masivo y el gobierno.

Solo así se podrán reducir los números de consumo y las tarifas que se están pagando en este momento.

Cuando los mercados se mueven al vaivén de los conflictos internacionales, hay que tomar decisiones que incluya un programa estricto de ahorro.