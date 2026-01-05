Opinión

Diez propuestas para el desarrollo social inclusivo

Jorge Luis Prosperi
05 de enero de 2026

Comparto resumen de las diez propuestas para el desarrollo social inclusivo que hace la CEPAL [Comisión Económica para América Latina y el Caribe] en su publicación “Panorama Social de América Latina y el Caribe 2025”.

Recomiendo su lectura completa, junto con las publicaciones previas en el blog sobre la necesidad de desarrollar un pacto social inclusivo.

El documento subraya claramente que, la región _y Panamá no escapa a este diagnóstico_ enfrenta una trampa estructural de alta desigualdad, baja movilidad social y débil cohesión social. No se trata de una crisis pasajera, sino de un patrón de desarrollo que reproduce exclusiones y limita el futuro. Las diez propuestas de la CEPAL apuntan a un pacto por el desarrollo social inclusivo.

Para Panamá, son una invitación —y una urgencia— a repensar su modelo de crecimiento y su contrato social. La pobreza en Panamá no es masiva, pero sí persistente y concentrada. Tiene rostro indígena, rural y, cada vez más, urbano periférico. Erradicarla exige abandonar la lógica de programas asistenciales fragmentados y avanzar hacia estrategias integrales con enfoque territorial. El hambre, que todavía afecta a comunidades indígenas y rurales, es quizás la expresión más cruda de la desigualdad. Que exista inseguridad alimentaria severa en un país de ingresos altos revela una falla profunda del Estado y del modelo de desarrollo.

* Médico. ** Texto fragmento tomado de elblogdejorgeprosperi.com.