Comparto resumen de las diez propuestas para el desarrollo social inclusivo que hace la CEPAL [Comisión Económica para América Latina y el Caribe] en su publicación “Panorama Social de América Latina y el Caribe 2025”.

Recomiendo su lectura completa, junto con las publicaciones previas en el blog sobre la necesidad de desarrollar un pacto social inclusivo.

El documento subraya claramente que, la región _y Panamá no escapa a este diagnóstico_ enfrenta una trampa estructural de alta desigualdad, baja movilidad social y débil cohesión social. No se trata de una crisis pasajera, sino de un patrón de desarrollo que reproduce exclusiones y limita el futuro. Las diez propuestas de la CEPAL apuntan a un pacto por el desarrollo social inclusivo.

Para Panamá, son una invitación —y una urgencia— a repensar su modelo de crecimiento y su contrato social. La pobreza en Panamá no es masiva, pero sí persistente y concentrada. Tiene rostro indígena, rural y, cada vez más, urbano periférico. Erradicarla exige abandonar la lógica de programas asistenciales fragmentados y avanzar hacia estrategias integrales con enfoque territorial. El hambre, que todavía afecta a comunidades indígenas y rurales, es quizás la expresión más cruda de la desigualdad. Que exista inseguridad alimentaria severa en un país de ingresos altos revela una falla profunda del Estado y del modelo de desarrollo.

* Médico. ** Texto fragmento tomado de elblogdejorgeprosperi.com.