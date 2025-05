‘Del dicho al hecho’ en la atención sanitaria

El tema de la mala atención en las entidades sanitaria, será algo de nunca acabar; los ministros y directores pareciera que al llegar al mando de estas importantes instituciones se queda en palabras todos los cambios en innovaciones que dicen harán.

Todo lo que declaran antes de comandar el barco queda en palabras y nada es lo que logran concretar, como diría un viejo adagio, “del dicho al hecho, hay mucho trecho”, frase que se puede interpretar como la viva realidad por la que pasan cientos de panameños.

Nunca he entendido, ¿quién será realmente el del problema?, si es el sistema que los obliga a no cumplir con sus obligaciones o son ellos mismos que no se animan a cambiar el mal estado de la atención.

Por otro lado ni hablar de los funcionarios públicos que atienden a los pacientes, el usuario que asiste recibe una pésima atención desde que saca el cupo hasta que sale de ser atendido, es momento de que esto cambie.

Toda esta actitud con los años se ha convertido en una cadena de acero, que no hay poder humano que logre romperla; el primer paso siempre dependerá del que le ha tocado vivir en carne propia todas estas mala experiencias. * Periodista.