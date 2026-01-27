Opinión

Cuidar la naturaleza es responsabilidad de todos

Alicia Hidalgo
27 de enero de 2026

Para muchos, cuidar la naturaleza es de gran interés, ya que nos permite dejar huellas positivas que van desde plantar una semilla hasta implementar prácticas como proteger los ecosistemas y reutilizar residuos sólidos. Asimismo, el residuo orgánico puede utilizarse para confeccionar abono libre de químicos y amigable tanto con nuestras mascotas como con nosotros. Las plantas son una terapia poderosa que muchos ignoran, ya que nos ofrecen múltiples beneficios, como alimentarnos, curar enfermedades, embellecer espacios y dar vida a muchas especies.

Además, las plantas nos permiten canalizar el estrés y calmar nuestros estados de ánimo tras un día agotador, ya que nos ayudan a conectar con la naturaleza y de esta manera, relajarnos, mejorar el sueño y alcanzar un bienestar general. Considero que la clave está en educarnos para convivir en armonía y ser más solidarios, atesorando cada forma de vida.

Pensemos que hoy es el día perfecto para plantar o sembrar una semilla que germine y se convierta en una hermosa planta, capaz de brindar frutos y belleza con los cuidados necesarios. Así demostramos que esta es una de las mejores terapias y que podemos unir esfuerzos para crear ambientes más sanos, donde se respete la naturaleza, se dé sentido de propósito a la vida y se alcance un bienestar colectivo. El cambio empieza por mí.

* Licenciada en Turismo.

