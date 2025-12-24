Cuidado con las estafas en redes sociales en diciembre

Diciembre es un mes muy agitado. Los regalos y compras rápidas suelen muy típicas. Las redes sociales se llenan de ofertas tentadoras que prometen precios bajos y entregas inmediatas. Lo que puede ser aprovechado por algunas personas del mal vivir, aumentando las estafas. Cada año, muchas personas caen en engaños por no detenerse a verificar antes de comprar.

Perfiles falsos, páginas sin datos claros y falsos vendedores que desaparecen después del pago, son parte de un problema que se repite. Las ofertas suelen ser atractivas y los comentarios parecen confiables, pero muchas veces no son reales. El deseo de ahorrar o de resolver un regalo a último momento juega en contra del consumidor.

Comprar en redes sociales no es algo negativo, pero sí requiere de precaución. Es importante revisar si el vendedor tiene referencias, desconfiar de precios demasiado bajos y evitar transferencias directas a cuentas personales. También ayuda buscar opiniones fuera de la plataforma y guardar comprobantes.

La responsabilidad no es solo de quien compra, sino también de las plataformas, que deberían controlar mejor estos casos. En diciembre, además de pensar en regalar, es fundamental cuidarse. Porque una mala compra puede arruinar no solo el presupuesto, sino también las fiestas.

* Periodista.