Cosas de la señora Rosa, una mujer alegre

Era un domingo soleado, y de un movimiento usual de un fin de semana. Donde la familia organiza como tradición una reunión con un buen menú dominical y pasar un rato alegre y divertido. Así frecuentemente lo hace la señora Rosa, una mujer de tez canela y alegre.

Ante del sorteo de la lotería asistió a misa, pidió al Dios que le ayudará a cambiar su endeble situación económica. Ella compró 5 pedazos de billetes con la fecha de su nieto.

Es también fanática de la Hípica, fue a comprar su libro de pronóstico. Luego se dirige al mercadito de Calidonia compra una gallina, espaguetis, papas para una ensalada de feria, porque había ideado cocinar arroz con coco, porotos con rabito de puerco, tajadas de plátano maduro y chicha de naranja con raspadura.

Como de costumbre se sienta en su mecedora de madera de caoba, toma el libro de apronte de carreras de caballos, pero el clima con una alta temperatura, le provoca algo refrescante con mezclador y poder tirar una línea para apostar, por un buen ejemplar y ganar el premio.

El reloj marca las 12: 55 del mediodía, la gente se empieza aglomerar en la Plaza Víctor Julio Gutiérrez, para remar su número favorito. El sorteo de la lotería inicia a la 1 de la tarde.

Enciende el Televisor, se pone un pantalón corto y una suerte, para presenciar el sorteo, se persigna, pide a Dios que le ayude para que salga premiado el billete de lotería que compró.

Pero como no ganó en la lotería, Rosa, tiene la esperanza que la suerte le acompañe en la Hípica cosa que no salió favorecida. Pero su mayor felicidad es haber cocinado un suculento menú dominical para su familia y disfrutar ese momento.