Desfilar, arroparse con una bandera o escuchar “Patria” de Rubén Blades no son, por sí mismos, actos patrióticos; lo que realmente define el patriotismo es ser un buen ciudadano y actuar con civismo.

Cada noviembre, los panameños sienten un renovado fervor por la patria, pero poco de este sentir logra trascender y concretarse en algo tangible.

Solo tomemos, por ejemplo, al finalizar un desfile es común ver cómo se dejan atrás toneladas de basura, que luego deben recoger los trabajadores de Aseo. Todo por la patria, menos recoger su propia basura.

No se puede generalizar, pero la cantidad de desechos que queda tras estos eventos es tanto increíble como preocupante.

Al final nos preguntamos y ¿Cómo se hace patria? Una forma simple es apoyando a los productores locales y reduciendo el consumo de marcas importadas. Respetando las normas viales: no hablar por celular los conductores, ceder el paso al peatón, etc. En fin, algo tan simple como no ser corrupto es más patriótico que forrar la casa con banderitas.