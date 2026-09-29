Ciudadano indefenso ante comerciantes sin límites

Muchos ciudadanos se sienten solos cuando enfrentan abusos de algunos comercios: precios que no coinciden con lo anunciado, cargos inesperados, productos defectuosos, garantías ignoradas, promociones falsas o un trato humillante al reclamar.

La impotencia aparece cuando el consumidor paga, exige una explicación y recibe indiferencia, excusas o amenazas de que “si no le gusta, no compre”.Pero ningún comerciante debe estar por encima del respeto, la honestidad y la ley. El consumidor no pide favores: exige lo que pagó y el trato digno que merece. Cada factura, anuncio, fotografía, conversación o comprobante puede convertirse en una herramienta para defenderse. Callar ante el abuso solo fortalece a quien engaña; reclamar con pruebas protege no solo a una persona, sino a toda la comunidad.

ACODECO debe representar esa voz que muchos sienten que han perdido. Su función es recibir denuncias, orientar al consumidor, investigar irregularidades y exigir que los comercios respeten las ofertas, precios, garantías y condiciones anunciadas.

Un ciudadano informado deja de ser indefenso. Cuando denuncia, documenta y exige respuesta, transforma su molestia en defensa colectiva. Porque comprar no puede significar quedar a merced del abuso.