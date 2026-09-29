Opinión

Ciudadano indefenso ante comerciantes sin límites

Ciudadano indefenso ante comerciantes sin límites
René Díaz Martínez
29 de septiembre de 2026

Muchos ciudadanos se sienten solos cuando enfrentan abusos de algunos comercios: precios que no coinciden con lo anunciado, cargos inesperados, productos defectuosos, garantías ignoradas, promociones falsas o un trato humillante al reclamar.

La impotencia aparece cuando el consumidor paga, exige una explicación y recibe indiferencia, excusas o amenazas de que “si no le gusta, no compre”.Pero ningún comerciante debe estar por encima del respeto, la honestidad y la ley. El consumidor no pide favores: exige lo que pagó y el trato digno que merece. Cada factura, anuncio, fotografía, conversación o comprobante puede convertirse en una herramienta para defenderse. Callar ante el abuso solo fortalece a quien engaña; reclamar con pruebas protege no solo a una persona, sino a toda la comunidad.

ACODECO debe representar esa voz que muchos sienten que han perdido. Su función es recibir denuncias, orientar al consumidor, investigar irregularidades y exigir que los comercios respeten las ofertas, precios, garantías y condiciones anunciadas.

Un ciudadano informado deja de ser indefenso. Cuando denuncia, documenta y exige respuesta, transforma su molestia en defensa colectiva. Porque comprar no puede significar quedar a merced del abuso.

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