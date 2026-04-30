Calendario de pagos inteligentes

¿Usted siente que cobra hoy y mañana ya no tiene dinero? El problema no es cuánto gana; por el contrario, es que usted no tiene un calendario de pagos inteligente para evitar problemas de liquidez y no atrasarse con sus pagos de luz, agua, alquiler, seguros, préstamos, etc.

Empiece con lo siguiente: anote en una hoja de papel o en su celular sus pagos fijos; luz, agua, alquiler y préstamos. Luego escriba la fecha exacta de vencimiento de cada uno de sus compromisos de pago y ordénelos según su fecha de cobro. Después, colóquelos en su agenda física o digital.

Si usted es asalariado y cobra por quincena, divida los pagos en dos: unos en la primera quincena y otros en la segunda. Así no se ahogará pagando todo en un solo día. Además, esto le abre la puerta al ahorro quincenal. Por otra parte, si usted es independiente, divida el mes en pagos semanales, siempre y cuando estén programados en las fechas que correspondan a los gastos recurrentes.

“El que manda su dinero con fechas, nunca corre detrás de las deudas”. * Asesor en Gestión Empresarial y Seguros.