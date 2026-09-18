Aniversario del canal de Panamá

El 7 de septiembre de 1977 representa el hito fundacional de la soberanía plena de Panamá. La firma de los Tratados Torrijos-Carter desmanteló el enclave colonial en el corazón del territorio nacional y garantizó la recuperación paulatina de la vía interoceánica, culminando con la transferencia total del Canal el 31 de diciembre de 1999.

La importancia y Trascendencia Nacional e Internacional más importante es que restauró la integridad territorial y la jurisdicción nacional sobre la antigua Zona del Canal, unificando al país bajo una sola bandera y una sola autoridad.

La vía acuática en manos nacionales transformó una entidad administrada por un gobierno extranjero en una empresa pública panameña, la Autoridad del Canal de Panamá – ACP, eficiente, autónoma y altamente rentable, cuyos aportes al Tesoro Nacional multiplican con creces lo generado en casi un siglo de gestión estadounidense.

Otro de los bienes más preciados es la garantía de neutralidad y comercio mundial: Consolidó el régimen de neutralidad permanente, asegurando el tránsito equitativo, pacífico y seguro de la marina mercante internacional.

Bajo la administración nacional, el Canal ha demostrado capacidad técnica y logística de clase mundial, llevando a cabo hitos de infraestructura como el proyecto de ampliación con el tercer juego de esclusas.

También la estructura administrativa de la vía ha evolucionado hacia el reconocimiento del mérito y la equidad de género.