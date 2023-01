Ambivalencia

Como han trascurrido los años y aún recuerdo tu partir, llegaste como una suave brisa de verano a mi vida, pero te escapaste como la arena entre mis dedos, como un ave de paso...que tan vacía quedo mi cama, como un recuerdo borrado, y así te fuiste disociando de mí.

Nunca supe tus razones ni motivos, te esfumaste como polvo en el viento...hoy recordé aquellos viejos tiempos, de nuestros amaneceres, de esos besos en la oscuridad; aún me pregunto en silencio sin poder entender, me duele no volver a verte, pero me duele más tu partida sin decir nada más.

Hoy le digo adiós a toda esa nostalgia que vive en mí, de noches solitarias esperando tu regreso.

Hay despedidas que son muy duras y esta es una de ellas, despedirse no es fácil, es no mirar atrás y requiere de mucho valor, es transigir las emociones y aceptar los sentimientos de tristeza.

Concluí que ya no podemos estar juntos, pero te agradezco todos los momentos vividos sin egos ni orgullo.

Sé que, a pesar que no estas a mí lado, nos esperan mejores días y tenemos que agradecerlos por adelantado.

“Quiero que sepas que quise para ti, lo que siempre has deseado para ti”.

* El autor es docente.