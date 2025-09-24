$!Virus respiratorios en el ambiente

Actualmente, en Panamá están circulando diferentes virus que afectan las áreas respiratorias de nuestro cuerpo, indicó la Dra. Tamara Salcedo, coordinadora de epidemiología del Ministerio de Salud (Minsa).

Caicedo mencionó que “está el resfriado común, influenza y el síndrome gripal que puede traer complicaciones en los pulmones, como neumonía y bronconeumonía”.

El doctor Israel Cedeño, por su parte, manifestó que “además del resfriado común (causado por el Rhinovirus), se están reportando otras infecciones respiratorias como la influenza, el virus sincitial respiratorio (VSR) y la neumonía, debido a los cambios de temperatura y la humedad”.

El doctor indicó que también se están notificando casos de alergias y conjuntivitis. “También la humedad puede provocar la manifestación de síntomas de rinitis y conjuntivitis en personas alérgicas”, expresó Cedeño.

Respecto a los problemas gastrointestinales, recomiendan a la población buscar atención médica inmediata si presenta cuadros de vómitos y diarrea.