$!Pacientes en cama: los cuidados y los productos para mejorar su condición

<span class="mln_uppercase_mln">ML |</span> Las compañías especializadas ofrecen una amplia gama de productos, desde camas hospitalarias eléctricas y manuales hasta colchones antiescaras diseñados para prevenir úlceras por presión. También se comercializan sillas de ruedas, grúas de traslado, barandales de seguridad y mesas auxiliares. Así lo informó una fuente de Hogar y Salud, empresa dedicada a la venta de insumos para el cuidado de pacientes.La misma fuente señaló que también cuentan con pañales para adultos, cremas protectoras, protectores de colchón, jabones antisépticos y kits de aseo personal adaptados a necesidades médicas. Dispositivos de monitoreo como tensiómetros y oxímetros..