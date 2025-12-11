Velas y coronas verdes: tradiciones de Adviento en las comunidades

Con velas de colores, coronas verdes y posadas, diversas comunidades en Panamá conmemoran el Adviento, un tiempo litúrgico que invita a la reflexión y a la preparación espiritual previa a la Navidad.

El párroco Carlos Villanova, de la Basílica Don Bosco, en el corregimiento de Calidonia, explicó que el Adviento se celebra de distintas maneras según la comunidad, destacando la Corona de Adviento como uno de los símbolos más representativos.

“Este signo nos invita a detenernos, dejar de lado la rutina diaria y centrarnos en el verdadero sentido de la Navidad”. Señaló que el Adviento anima a vivir la solidaridad y la caridad, recordando que Cristo está presente en los más necesitados.

Por su parte, Domingo Escobar, padre de la Casa Hogar El Buen Samaritano, indicó que en otras comunidades se utilizan ramos verdes y cuatro velas de color morado, y que cada domingo las familias se reúnen para compartir momentos de oración. Durante estos encuentros, los participantes anotan sus oraciones y plegarias en hojas, como parte de un proceso de preparación espiritual para celebrar dignamente la Navidad.

En Veraguas, el seminarista Milciades Tenorio, de la Parroquia Nazareno de Atalaya, informó que dentro de las actividades del Adviento se realizan la encendida de las velas de Adviento y la escogencia de la niña de Navidad, tradiciones que fortalecen la fe y promueven la participación comunitaria en este tiempo de esperanza.