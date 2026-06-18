Vamos apostaría a candidatura propia para la Asamblea

La diputada Janine Prado informó que la principal apuesta de la bancada Vamos para la elección del nuevo presidente de la Asamblea Nacional es presentar una candidatura propia, aunque aseguró que continúan las conversaciones con otras fuerzas políticas para explorar posibles consensos.

Asimismo, manifestó: “Nosotros, como lo hemos anunciado de cara a la ciudadanía, nos encontramos en un proceso de conversaciones con todas las bancadas. Iniciamos reuniéndonos con la bancada Panameñista y el pasado 16 de junio sostuvimos una reunión con la bancada Seguimos, aunque nuestra primera opción es ir con candidato propio”.

La diputada explicó que “estamos abiertos a las posibilidades de lograr los consensos para poder sumar otros liderazgos, también en las vicepresidencias y poder encontrar una oferta diferente que pueda cumplir con los compromisos que queremos concretar para cambiar y mejorar la Asamblea Nacional, tanto en la parte legislativa como administrativa”.

Prado también enfatizó que, por razones de principios e ideología, la bancada no respaldaría la candidatura de la diputada Shirley Castañeda, ni de Jorge Herrera.

Asimismo, destacó que la bancada mantiene una postura de oposición responsable, respaldando aquellas iniciativas que consideren beneficiosas para el país y cuestionando las que, “a nuestro juicio, no respondan al interés ciudadano”.

En relación con una posible reelección del diputado Jorge Herrera al frente de la Asamblea, la parlamentaria expresó: “He venido señalando las irregularidades que han ocurrido dentro de la Comisión de Presupuesto y los compromisos adquiridos que no se han podido cumplir a lo largo de este año”.

La diputada agregó que “valdría la pena realizar el ejercicio de buscar otros liderazgos para darles la oportunidad de llevar las riendas de la Asamblea Nacional sin buscar la reelección”.