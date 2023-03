Uso de la acera, pesadilla de los peatones

Vehículos mal estacionados y objetos como postes, tinaqueras, gabinetes eléctricos, motocicletas y otros, se han convertido en la pesadilla de los peatones, a pesar que la multa por ocupar la acera sin permiso o colocar materiales o equipos de construcción en la vía pública (avenida o aceras) alcanza los 3,000 balboas, según el decreto Municipal 193 del 21 de diciembre de 2015.

“La acera es el espacio destinado para la fácil circulación peatonal, la cual debe ser de manera continua. En la medida que tenemos obstáculos como tinaqueras, postes de luz e incluso estacionamiento, se está afectando el libre tránsito de los peatones y en lugar de fomentar la peatonabilidad, la reduce”, explicó Jorge Isaac Perén, presidente de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos.

Perén explicó que el tamaño de las aceras dependerá de la densidad poblacional del área. En las zonas comerciales o de alto tráfico el mínimo es de 2.5 metros lo que permite la fácil circulación no solo de personas en ambos sentidos, sino de sillas de ruedas y vehículos para bebés.

Al respecto la directora de Ordenamiento Territorial de Miviot, Dalys de Guevara, explica que las aceras forman parte del servidumbre pública que incluye todo el espacio entre una línea de propiedad (lote) y otra, es decir la rodadura (calle), espacio verde, desagües y aceras.

“En los espacios de servidumbre están permitidos los postes de luz, pero no pueden perturbar el libre tránsito de los peatones, por lo general se colocan en el área verde, entre la acera y la rodadura. En cuanto a elementos como los gabinetes de electricidad, estos deben estar dentro de las líneas de propiedad, no sobre las aceras. La compañía debe colocarlos en lugares seguro porque el peatón puede sufrir cualquier tipo de accidentes si se manipulen; por lo que tendría que negociar con la propietario del terreno más cercano o comprarle los espacios, pero no sobre las aceras”, manifestó la directora.

El Arquitecto Fernando Aranda. director de Tránsito y seguridad vial de la ATTT dijo que “una acera obstaculizada por un negocio o un vehículo expone al peatón a movilizarse sobre los carriles de circulación, de la misma forma un vehículo que ocupe un carril de circulación indebidamente”.