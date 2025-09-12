UP y Unachi se alistan para sus nuevas elecciones

ML | La Universidad de Panamá (UP) y la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi) se preparan con anticipación para la elección de sus nuevos rectores.

Rufino Fernández, presidente del Organismo Electoral Universitario de la UP, informó que la fecha prevista para las elecciones en la casa de estudios Octavio Méndez Pereira es el 1 de julio de 2026. Las postulaciones serán del 9 de marzo al 13 de abril del próximo año.

Fernández indicó que, por el momento, no se ha mencionado ningún nombre de posibles candidatos, ya que estos se darán a conocer durante el período de postulaciones.

Sobre los rumores de una posible reelección del actual rector de la UP, Eduardo Flores Castro afirmó el pasado 10 de septiembre, durante su participación en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, que no volverá a postularse para el cargo.

Por otra parte, una fuente de la Unachi informó que, a pesar de que aún faltan tres años para la elección del nuevo rector, ya están circulando cuatro nombres. Sin embargo, aún no hay una fecha definida para las elecciones, ya que la universidad está enfocada en los proyectos actuales para los estudiantes de la sede y de los centros regionales.