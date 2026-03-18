$!UP: entre deterioro y la política

La Universidad de Panamá atraviesa una serie de problemas estructurales que impactan su funcionamiento en distintas áreas, desde lo económico, académico, social y la infraestructura, afirman docentes, gremios y aspirantes a la rectoría.

El catedrático Miguel Antonio Bernal aseguró que “cada día la universidad se distancia más de su principal papel, que es educar, la ciencia y la investigación; la casa de estudios superiores se ha convertido en un sitio del buen vivir para unos cuantos”.

En el plano académico, Bernal destacó que “la ausencia de concursos docentes y prácticas de nombramientos a dedo es lo que ha provocado un deterioro en la calidad educativa, sumándole a esto deficiencias en servicios básicos e infraestructura”.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Profesores de la UP, José Álvaro, detalló que “uno de los principales retos es la limitada capacidad del campus central frente al creciente número de estudiantes”. Afirmó que la institución no solo atiende a la población de la capital, sino también a estudiantes de todo el país, lo que incrementa la presión sobre sus instalaciones.

Respecto a la economía de la casa de estudios, el catedrático y candidato a rector, Roberto Ah Chong, enfatizó que “el principal problema es la ejecución presupuestaria, por ejemplo: en el Centro Regional de Colón se invirtieron $10 millones y hasta el momento no hay avance en las obras; otro caso es el Centro Regional de San Miguelito y, por la forma en que se gestionó, está en tela de juicio”.

En cuanto a los estudiantes que perpetúan en la universidad, el abogado subrayó que “muchos de ellos se convierten en líderes por años, administrando quioscos o fotocopiadoras y por el nivel de ganancia que tienen no se van a querer ir”. “Yo estoy con el Contralor de la República, en que tiene que haber estudiantes regulares y no regulares para que haya un tope y que los no regulares no puedan participar en asociaciones estudiantiles ni actividades económicas dentro de la UP”.