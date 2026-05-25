Se acaba el suspenso

Como un evento de Estado e importancia máxima se presenta la revelación de la lista oficial de la Selección de fútbol mayor masculino de Panamá que competirá en el Mundial FIFA 2026. El anuncio lo realizará hoy el seleccionador nacional, Thomas Christiansen, durante una conferencia de prensa en la asta de la bandera del Edificio de la Administración del Canal de Panamá, en el área de Balboa, Ancón, Ciudad de Panamá, desde las 10:00 a.m., según informó la Federación Panameña de Fútbol. Serán 26 nombres los elegidos, de un grupo inicial de 29 jugadores que forman parte de la convocatoria oficial. Los tres jugadores que no sean incluidos en la lista final se mantendrán en la concentración como reservas. En redes sociales han circulado supuestas listas de los llamados al Mundial y diversos comunicadores sociales y programas especializados de deportes han lanzado su convocatoria. Tras el anuncio se tiene previsto un entrenamiento en el Centro de Alto Rendimiento Luis ‘Matador’ Tejada, en Juan Díaz, desde las 4:00 p.m. Cabe recordar que la ‘Sele’ tiene agendado un amistoso ante el conjunto de Brasil, en suelo brasileño, el próximo 31 de mayo, por lo que el equipo viajará el jueves 28 de mayo. El onceno nacional jugará la fase de grupos del Mundial (Grupo L) ante Inglaterra, Croacia y Ghana, en estadios de Toronto (Canadá) y Nueva York/Nueva Jersey (Estados Unidos).