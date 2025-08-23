Universitarios realizan visita al Parque Nacional Altos de Campana

El Parque Nacional y Reserva Biológica Altos de Campana abrió sus puertas a estudiantes de primer año de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Panamá, quienes realizaron una gira académica para la asignatura Geografía de Panamá, informó el Ministerio de Ambiente (MiAMBIENTE).

En un comunicado, la institución destacó que “durante la visita, los jóvenes tuvieron la oportunidad de conocer de cerca las características del área protegida, su relevancia ecológica y la gran biodiversidad que alberga”. Como parte del recorrido, los estudiantes exploraron infraestructuras turísticas emblemáticas del parque, entre ellas los senderos Zamora, Podocarpus y Panamá, además del mirador, que ofrece vistas únicas del entorno natural.

Rodney Mitre, encargado del Plan de Uso Público del parque, detalló que la jornada contó con el apoyo de guardaparques y de estudiantes de Turismo que realizan su práctica profesional en el área, quienes brindaron charlas educativas y acompañamiento como parte del programa de uso público.

Mitre subrayó que, con actividades como esta, el Parque Nacional Altos de Campana fortalece su rol como espacio de aprendizaje y reafirma su compromiso con la educación ambiental, fomentando en la comunidad universitaria la importancia de conservar y utilizar de manera responsable los recursos naturales del país.